شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مواجهة المقاصة ودجلة.. بيكلى يتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإثيوبى شيملس بيكلى لاعب مصر المقاصة، فى قائمة ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد فوز فريقه على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب هدافى الدورى المصري

ويتصدر يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 7 أهداف، بعدما قدم مستويات متميزة مع القلعة البيضاء هذا الموسم، ولعب دورا كبيرا فى وصول فريقه لصدارة الترتيب العام، ولو بشكل مؤقت انتظارا لمؤجلات الغريم التقليدى الأهلي.

ويأتى أحمد سمير جناح طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة السكندرى بـ6 أهداف لكل منهما، فى وصافة الترتيب خلف أوباما.

وتقدم شيمليس بيكيلى لاعب المقاصة للمركز الثالث بـ5 أهداف، متساويا مع رمضان صبحى من بيراميدز، وشريف دابو (سيراميكا كليوباترا) وجون أوكوبى مهاجم إنبي.

بيكيلى سجل هدفا فى فوز فريقه بنتيجة 3-1 على وادى دجلة، مساء السبت، ضمن الجولة 14 من عمر المسابقة.

وينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، متفوقا على الأهلى حامل اللقب، ثالث الترتيب بـ21 نقطة من 9 لقاءات فقط حتى الآن.