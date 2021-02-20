شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور حفل افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمشاركة 4 دول، بما فيهم البلد المنظم، بحضور اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سامح حمدى وعدنان البكباك رئيس اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقى للعبة، وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة افتتاح البطولة، مرحبا بالوفود المشاركة .

وتشهد مباراة الافتتاح التى تقام بعد قليل مواجهة بين مصر والكونغو الديمقراطية .

ويواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرونى، والمغرب مع الكونغو، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يتأهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذى تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التى استضافتها مصر فى يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.