شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضم ثنائى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، انضمام ثنائى فريق الشباب بالنادي السكندري، محمود بسيوني وشهاب عبد الغني، لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر إقامته فى الفترة من 20 وحتى 25 من الشهر الجارى.



الاتحاد السكندرى

وأكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب أن فترة اختيارات اللاعبين ستتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكرا الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا.

من جانبه حرص محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، على مؤازرة فريقه قبل ملاقاة أسوان فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الإسكندرية في السابعة والنصف مساء.

وطالب مصيلحى العميد حسام حسن في ضرورة إغلاق صفحة التعادل مع سيراميكا في المباراة الأخيرة والتركيز الكبير أمام فريق أسوان، خاصة أن الأخير لم يتلق أي هزيمة في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري.

وحث مصيلحى لاعبيه على ضرورة الفوز في المباريات الثلاثة المؤجلة بالدوري حتى يرتقي الفريق للنقطة 24 ويدخل المربع الذهبي في جدول ترتيب المسابقة والتواجد بين الكبار وهو ما يلبي طموحات جماهير الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مصيلحي عقد اجتماعا مس أمس الجمعة بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى و لاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

وأشار رئيس النادى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فني قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن

وشدد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدوري العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.