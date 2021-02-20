شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مونديال اليد تشعل حماس شباب الطائرة فى افتتاح بطولة أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت الأغنية الرسمية لبطولة العالم لليد للنجم تامر حسنى "ارفع إيدك" حماس شباب منتخب الطائرة فى حفل افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمشاركة 4 دول بما فيهم البلد المنظم.

وحرصت اللجنة المنظمة البطولة على إشعال حماس اللاعبين بهذه الأغنية أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية فى لقاء الافتتاح.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سامح حمدى وعدنان البكباك رئيس اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقى للعبة.

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة افتتاح البطولة، مرحبا بالوفود المشاركة.

ومن جانبه تمنى سامح حمدى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إقامة سعيدة خلال كلمته فى حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن الأفضل من سيفوز بالبطولة.

كما شهد حفل الافتتاح فقرة عزف لفريق من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وسط انبهار من الحاضرين بالمقطوعات التى تم عزفها.

ويشارك فى هذه البطولة بخلاف مصر منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية والكاميرون بعد اعتذار أفريقيا الوسطى عن المشاركة.

فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرونى والمغرب مع الكونغو، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذى تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التى استضافتها مصر فى يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.