شكرا لقرائتكم خبر عن طابور عرض وأوركسترا فى حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة افتتاح البطولة، مرحبا بالوفود المشاركة.

من جهته تمنى سامح حمدى، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إقامة سعيدة خلال كلمته فى حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن الأفضل من سيفوز بالبطولة.

كما شهد حفل الافتتاح فقرة عزف لفريق من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وسط انبهار الحاضرين بالمقطوعات التى تم عزفها. ويشارك فى هذه البطولة بخلاف مصر منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية والكاميرون بعد اعتذار أفريقيا الوسطى عن المشاركة.

وتشهد مباراة الافتتاح التتى تقام عقب قليل مواجة بين مصر والكونغو الديمقراطية.

فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرونى والمغرب مع الكونغو، ويلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يتأهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين في البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين في مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأي شخص لم يجري التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.