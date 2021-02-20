شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تحقق فى واقعة جواز سفر "روقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك التحقيق مع المسئول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر، وذلك بعد الخطأ الذى وقع اليوم وتسبب فى عدم سفر محمد أشرف روقا مع بعثة الفريق للسنغال .

وأكدت إدارة النادى أن هناك تحقيقا سيتم عقب عودة الفريق من السنغال وذلك لمعاقبة المخطئ ولتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غاني بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف أعلن من قبل عن اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة مساء اليوم للسنغال لخوض لقاء تونجيث الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى، حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.