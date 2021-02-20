شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يستعين بأيمن زين طبيبا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان منتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، بالدكتور أيمن زين طبيب منتخب مصر الأوليمبى فى المعسكر المفتوح الذى انطلق اليوم.

كما استعان أيضا منتخب 2003 باثنين من الجهاز الإدارى للمنتخب الأولمبى بسبب تعيين جهاز إدارى للفراعنة الصغار حتى الآن، وذلك بعد موافقة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى.

وانطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب الناشين مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، وحتى 25 فبراير الجارى بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، على أن يقام المعسكر على مجموعتين.

وبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع اليوم السبت حتى الاثنين المقبل بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 بأن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.