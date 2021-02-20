شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم موقف 3 لاعبين للعودة إلى تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد محسن، ومحمد توني، ومحمد مسعد، ثلاثي فريق الكرة بنادي سيراميكا أشعة مساء اليوم لتحديد حجم الإصابة التى يعانون منها والبرنامج العلاجي والتأهيلي فى الفترة المقبلة.

وأكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما أصيب محمد توني في لقاء الاتحاد السكندري السابق في مسابقة الدوري الممتاز، بكدمة قوية في العضلة الأمامية، وتعرض محمد مسعد للإصابة في مران الفريق.

وأشار رضوان، إلى أن الأشعة سوف تحدد موقف كل لاعب من الإصابة، وآخر تطورات الحالة الطبية لكل منهم، وكذلك وضع البرنامج التأهيلي لهما الذي يضمن عودتهم إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن.

سيراميكا يستعد لمواجهة غزل المحلة، مساء الإثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

انتظم محمد إبراهيم ومحمود نبيل، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا في التدريبات الجماعية للفريق الذي أقيم مساء اليوم، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة المقبلة ببطولة كأس مصر.

وأكد محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا على تعافي الثنائى بشكل كامل، بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي لهما، مشددًا على أن الثنائي بات جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء غزل المحلة المقبل.