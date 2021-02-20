شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري بعد مواجهة المقاصة ودجلة.. الأهلي يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب جدول الدوري المصري تغييرًا بعد فوز نادى مصر المقاصة على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري

يتربع الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بينما يحل المقاصة وصيفا بـ23 نقطة من 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط انتصر في 6 منها وتعادل 3 مرات، ويمتلك العديد من المؤجلات بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ20 نقطة، متساويا مع سيراميكا يليهما الجونة (19) ثم بيراميدز (18)، ثم إنبى وسموحة وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في المراكز من الثامن إلى العاشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، يليه المقاولون العرب (11) ثم البنك الأهلي (10) والإنتاج الحربي (9) ثم الإسماعيلي بـ8 نقاط وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بنقطة واحدة أقل.