شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: 30 لاعبًا فى اليوم الأول لمنتخب 2003 ونبحث عن وديات مع القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2003، عن أن المعسكر الحالي بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة يشهد تواجد 26 لاعبا و4 حراس مرمى، لمدة ثلاثة أيام على أن يكون هناك معسكر بعد 3 أيام يشهد تواجد 26 لاعبًا جدد بالإضافة إلى رباعي حراس المرمي المتواجدين حاليًا بالمنتخب.

تابع محمود جابر لـ"الخليج 365" أن المعسكر الحالي يشهد تواجد 56 لاعبًا، تم اختيارهم من دوري الجمهورية، وذلك للتعرف على مستوي جميع اللاعبين عن قرب وإيجابيات وسلبيات كل لاعب والعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

أضاف المدير الفني لمنتخب 2003 أنه يجهز خلال الأسبوع المقبل لإقامة وديات للفريق مع فرق القسم الثالث من أجل تجهيز لاعبيه.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.