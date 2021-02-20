شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 20 / 2 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها سفر بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث فى دورى أبطال أفريقيا، بجانب خوض الأهلى مرانه فى تنزانيا لمواجهة سيمبا الثلاثاء، بجانب صعود فريق المقاصة للمركز الثانى بالدورى بعد فوزه على دجلة.

المقاصة يعود لوصافة الدوري لأول مرة منذ 4 سنوات.. والأهلي ثالثاً

صعد مصر المقاصة لوصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر بعد تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

الزمالك يسافر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في دوري الأبطال.. صور

غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

غادرت بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولى الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر رفقة البعثة البيضاء.

عودة الشناوى ورولان لقائمة بيراميدز أمام راسينج واستبعاد أنطوى والجباس أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية. وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى المصرى بالحصول على دعم مالى يصل إلى 5 ملايين جنيه لعلاج الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى البورسعيدى.

شهدت المبادرة المقترحة من عدد كبير من جماهير نادى الزمالك، والخاصة بشراء قميص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، انقساماً فى الرأى داخل اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، ما بين مؤيد للفكرة مع تطويرها وتقنينها، ومعارض لها من الأساس، حيث اقترح بعض الجماهير القيام بشراء قميص ساسى من أجل جمع المبلغ المالى المطلوب لتجديد تعاقد اللاعب.