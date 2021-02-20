الزمالك يُحقق مع المسؤول عن خطأ عدم سفر روقا إلى السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، عن فتح باب التحقيق مع المسئول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر وذلك بعد الخطأ الذي وقع اليوم وتسبب في عدم سفر محمد أشرف "روقا" مع بعثة الفريق للسنغال .

وأوضحت إدارة الزمالك أن التحقيقسيتم عقب عودة الفريق من السنغال وذلك لمعاقبة المخطئ ولتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء في الفترة القادمة .

وقبل ساعات، أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، استبعاد محمد أشرف "روقا" من قائمة الفريق المتوجهة إلى السنغال لملاقاة فريق توينجيت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع توينجيت يوم الثلاثاء المقبل في ثاني مبارياته بمجموعات الأبطال، بعدما تعادل في اللقاء الأول مع مولودية الجزائر الجزائري سلبيًا.