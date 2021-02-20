شاهد ملخص لمسات مصطفى محمد ضد آلانيا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توقف المحترف المصري مصطفى محمد نجم هجوم جالاتا سراي عن التسجيل في مواجهة مضيفه آلانيا سبور بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 0-1 في الأسبوع الـ26 للدوري التركي.

وفاز جالاتا سراي على آلانيا سبورت ليرفع رصيده إلى 54 نقطة بعد تحقيق الفوز السابع تواليا ويرتقي إلى صدارة الترتيب.

وخاض مصطفى محمد اللقاء بشكل أساسي ولعب المباراة كاملةً، لكنه لم يتمكن من مواصلة سلسلته التهديفية للمباراة الخامسة على التوالي، وحرمه القائم من تسجيل هدف رائع.

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