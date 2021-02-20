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إيهاب جلال يُعلق على تواجد المقاصة في وصافة جدول الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه إيهلاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، الشكر للاعبي فريقه على الأداء الجيد خلال مواجهة وادي دجلة، والتي انتهت لصالحهم بنتيجة 3-1.

وقال جلال في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس:" أعطينا وادي دجلة بعض الهدايا في الشوط الثاني، لكن أداء فريقي كان جيد وطبقنا بعض الأمور التي كانت غائبة منذ فترة".

وأضاف:" الشكل العام كان جيد، واعطينا فرص لوادي دجلة وهم فريق منظم خصوصا لو قطعوا الكرة، وحققنا 3 نقاط مهمة قبل لعب المؤجلات وإيقاف الدوري".

وتابع:" موجود هنا لعمل شيء جيد مع الفريق، وأتمنى أن يظلوا على هذا الأداء، وسنظل نصحح أخطاء حتى نهاية الدوري".

وبسؤاله عن تواجده في وصافة الدوري بشكل مؤقت رد جلال قائلا:" لا افتح الجدول ابدًا، كل هذا ليس حقيقي حتى الآن والحقيقي سيكون في نهاية الدوري".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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