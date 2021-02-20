بالفيديو.. القائم يوقف ماكينة مصطفى محمد وجالاتا سراي يفوز على آلانيا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق جالاتا سراي فوزا ثمينا على مضيفه آلانيا سبور بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري التركي.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي إلى 54 نقطة بعد تحقيق الفوز السابع تواليا ليرتقي إلى صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد آلانيا سبور عند 42 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري.

وقاد المحترف المصري مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي في مباراة آلانيا سبور، وخاض المباراة كاملةً.

ولم ينجح هداف الفريق التركي في مواصلة سلسلة أهدافه في المباراة الخامسة على التوالي بعد تسجيل أربعة أهداف في وقت سابق منذ انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة في يناير الماضي قادما من الزمالك.

ملخص المباراة:

دخل جالاتا سراي في أجواء المباراة سريعا وكاد أن يفتتح مصطفى محمد التسجيل لفريقه من مجهود فردي رائع بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة، حيث انطلق بالكرة بسرعة كبيرة من الجبهة اليسرى بعدما اقتنص الكرة قبل وصولها لمدافع آلانيا سبور، ليتوغل داخل المنطقة ويسددها نحو المرمى، إلا أن القائم الأيسر تصدى لتصويبته ليفسد هدفًا مصريًا رائعًا.

وسجل جالاتا سراي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ18 عن طريق إمري كلنتش من تسديدة ارتطمت بدفاع آلانيا سبور قبل أن ترتد إليه ويضعها في الشباك.

وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة قبل أن يطلق الحكم الصافرة الأخيرة معلنا حصد فريق مصطفى محمد للنقاط الثلاث.