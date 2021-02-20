الزمالك يستبعد روقا من قائمته لمواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، استبعاد محمد أشرف "روقا" من قائمة الفريق المتوجهة إلى السنغال لملاقاة فريق توينجيت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن روقا قد تقرر استبعاده ليظل في القاهرة إلى جانب الثنائي حازم إمام ومحمود حمدي "الونش".

وأوضح عبد الحليم علي في تصريحات للموقع الرسمي، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قرر عدم ضم بدلاء للاعبين المستبعدين من قائمة اللقاء.

وعلم الخليج 365، أن استبعاد روقا من القائمة جاء بسبب وجود مشكلة في جواز السفر الخاص باللاعب.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع توينجيت يوم الثلاثاء المقبل في ثاني مبارياته بمجموعات الأبطال، بعدما تعادل في اللقاء الأول مع مولودية الجزائر الجزائري سلبيًا.