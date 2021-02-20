رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه بيراميدز نظيره راسينج كلوب، مساء غد الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من الكونفدرالية.

واختار مدرب بيراميدز قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي .

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال .

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام راسينج كلوب بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى، ويحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بأقل من هدف لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.