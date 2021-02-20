بـ 10 لاعبين.. المقاصة يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق مصر المقاصة فوزا غاليا على نظيره وادي دجلة، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3 أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من عمر دوري WE المصري.

وجاء هدف المقاصة الأول في الدقيقة 23 عن طريق شيمليس بيكيلي، قبل أن يضيف اللاعب باولن فوافي الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليختتم باسم مرسي الأهداف في الدقيقة 88.

وسجل صلاح أمين الهدف الوحيد لفريق وادي دجلة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، مستغلا عرضية حولها برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع مصر المقاصة رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني خلف الزمالك، متفوقا على الأهلي صاحب الـ 21 نقطة، ولا يزال له عدد من المباريات المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

محمد عبد المنصف، اسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، محمد هلال، جوجيليو، محمد رضا، رودني أنطوي، كالديرون.

وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:

محمود حمدي، فارس طارق، أحمد مودي، أحمد صبيحة، حسني فتحي، محمد مخلوف، هشام محمد، صلاح عاشور، بيكلي، فوافي، باسم مرسي.

وسيدخل المقاصة المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 20 نقطة فيما يدخل وادي دجلة المواجهة ولديه 7 نقاط فقط في المركز الأخير.

ملخص المباراة

سجل فريق مصر المقاصة الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب شيمليس بيكلي، قبل أن يقوم مدرب المقاصة بإجراء تبديل في الدقيقة 45+1 بدخول محمد كوكو، بدلا من محمود حمدي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 48 لخالد رضا لاعب وادي دجلة، اعقبه حصول زميله في الفريق محمود مرعي على بطاقة صفراء اخرى في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 57 سقط محمود حمدي حارس مرمى مصر المقاصة داخل منطقة الجزاء بعد تدخل أحد لاعبي دجلة معه، لتتوقف المباراة لعدة دقائق ويدخل الجهاز الطبي للمقاصة في محاولة لعلاجه ليستأنف بعد ذلك اللعب.

وقرر المدير الفني لفريق وادي دجلة الدفع بصلاح أمين بدلا من محمد رضا، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي للفريق وإدراك التعادل.

ولجأ حكم المباراة عبدالعزيز السيد لتقنية الفيديو في الدقيقة 68 لحسم الجدل بشأن احتساب ركلة جزاء لصالح وادي دجلة، ليقرر في النهاية استكمال اللعب دون احتساب خطأ ضد مصر المقاصة.

وعاد الحكم في الدقيقة 78 ليلجأ لتقنية الفيديو بعد سقوط رودني أنطوي داخل منطقة جزاء مصر المقاصة إثر تدخل حسني فتحي معه، ليكون القرار في النهاية ركلة حرة مباشرة وإشهار البطاقة الحمراء في وجه حسني فتحي.

وسجل باولن فوافي الهدف الثاني في الدقيقة 86، مستغلا كرة بينية خلف المدافعين لينفرد بالحارس ويسدد الكرة بسهولة في الشباك، ليعقبه هدف ثالث للمقاصة في الدقيقة 88 عن طريق باسم مرسي.

وقبل صافرة نهاية المباراة، سجل صلاح أمين الهدف الأول لفريق وادي دجلة بعد عرضية حولها برأسه في شباك مصر المقاصة.