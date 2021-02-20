مصطفى محمد يدعم جالاتا سراي بـ"القميص الأعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قام نادي جالاتا سراي بعرض قمصان اللاعبين المشاركين في لقاء فنربخشة للبيع من أجل زيادة مبيعات النادي في الفترة المقبلة.

وشهدت المباراة فوز جالاتا سراي بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى محمد ضمن قمة الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري التركي.

وبحسب ما جاء في موقع "جالاتا سراي"، فإن قميص مصطفى محمد جاء الأعلى من حيث القيمة المادية بـ1651 يورو.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز رفقة عملاق اسطنبول منذ انتقاله عن طريق الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

واستطاع مصطفى محمد في آخر أربع مشاركات مع مصطفى محمد أن يسجل أربعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في الدوري وهدف في الكأس.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف إلا أن النادي التركي لديه الأحقية في التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية.