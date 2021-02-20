الدوري السعودي | نجم النصر السابق يلفت انتباه هورفات لحقيقة غائبة قبل مباراة الهلال

كشفت مصادر مقربة من النصر السعودي أن اللاعب، يحيي الشهري، رفض فسخ عقده مع النادي، حت يستلم كافة مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بـ13 مليون ريال.
وأوضحت أن هناك 3 فرق تريد التعاقد مع اللاعب، وهي الاتحاد، الشباب، والاتفاق، لكنها تنتظر نهاية علاقته مع النصر حتى يكون التعاقد معه بشكل مجاني.
وكان يحيي الشهري قد حضر إلى النصر صيف عام 2013، قادمًا من الاتفاق، وخاض مع فارس نجد 79 مباراة، وسجل 25 هدفًا وصنع 31 هدفًا.
وغاب الشهري كثيرًا عن تشكيلة الفريق النصراوي في الفترة الماضية، سواء مع المدرب السابق روي فيتوريا، او المدرب الحالي ألين هورفات.
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