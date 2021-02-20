عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام بلد الوليد في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة بلد الوليد في الجولة 25 من الدوري الاسباني مساء اليوم السبت 20 فبراير 2021.

شهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية غياب الظهير الأيمن الدولي الاسباني داني كاربخال الذي أصيب في المباراة الماضية بعد أول 25 دقيقة فقط.

وسيحل لوكاس فاسكيز محل داني كاربخال في تشكيلة ريال مدريد اليوم على ملعب نادي بلد الوليد الذي سيقود هجومه الثلاثي سعيدي يانكو وفابيان أوريانا وسيرخي جوارديولا.

وقرر زين الدين زيدان الاستعانة بالثلاثي ماريانو دياز وفينسيوس جونيور وماركوس أسينسيو في تشكيلة ريال مدريد الاساسية اليوم، ومن خلفهم توني كروس ولوكا مودريتش وكارلوس كاسيميرو، في منظومة 4-3-3 عند الاستحواذ على الكرة، و4-5-1 عند فقدان الكرة بحيث يعود فينسيوس وأسينسيو للمساندة مع خط الوسط.

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – فاران – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – كارلوس كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – ماريانو ديانز – فينسيوس جونيور

تشكيلة بلد الوليد اليوم: جوردي ماسيب – ناتشو مارتينيز – برونو – خواكين فيرنانديز – لويس بيريز – روبن ألكاراز – كيكي بيريز – روكي ميسا – سعيدي يانكو – فابيان أوريانا – سيرخي جوارديولا.