بث مباشر | شاهد ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “ريال مدريد وبلد الوليد” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وبلد الوليد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، بإدارة من الحكم الاسباني “جييرمو كوادرا فرنانديز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

عزز ريال مدريد قبضته على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بتحقيقه الانتصار الثالث على التوالي في الجولة الماضية على حساب “فالنسيا”، وجمع المرينجي 49 نقطة حتى الآن من 23 مباراة، انتصر في 15 مناسبة، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مثلها.

ولعب ريال مدريد مباراة زائدة عن المتصدر بفارق 6 نقاط “أتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام “أثلتيك بيلباو”، كما يمتلك منافس الفريق الملكي على المركز الثاني “برشلونة” مباراة مؤجلة أمام “إلتشي”.

ويعاني ريال مدريد أشد المعاناة من الغيابات المؤثرة في تشكيلته الأساسية ودكة البدلاء ايضًا، إذ يغيب عن صفوفه كل من، “داني كارفخال، إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، مارسيلو، ألفارو أودريوزلا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، وفيدريكو فالفيدري” للإصابة، وشهدت تلك القائمة انضمام “كريم بنزيمة” الذي يعاني من انزعاجات عضلية.

وقرر زين الدين زيدان الاعتماد على أكاديمية ريال مدريد لتعويض تلك الغيابات، حيث استدعى لمباراة اليوم كل من المدافع فيكتور تشوست، والظهير الأيسر ميجيل جوتييريز، ولاعب الوسط أنطونيو بلانكو، والجناح سيرخيو أريباس، والمهاجم هوجو دورو.

على الجانب الآخر، حقق بلد الوليد انتصار وحيد من آخر عشر مباريات خاضها في الدوري الاسباني، تعادل في 5 مناسبات، وتلقى 4 هزائم، ويتواجد في أولى مراكز منطقة الهبوط وفي رصيده 21 نقطة.

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