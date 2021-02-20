فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن منافسات الجولة 25، والتي استضافها ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”.

نقل بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1.

ضاعف إيفرتون معاناة ليفربول وألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب عليه في عقر داره 2 / صفر اليوم.

وأنهى ايفرتون انتظارا دام أكثر من 21 عاما، حيث حقق اليوم الانتصار الأول له على ملعب أنفيلد منذ عام 1999.

وقبل مباراة اليوم، أخفق إيفرتون في تحقيق أي انتصار طوال 23 مباراة أمام ليفربول، حيث شهدت 12 انتصارا لليفربول و11 تعادلا.

وحسم إيفرتون مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم أمام ليفربول بهدفين سجلهما ريشارليسون في الدقيقة الثالثة وجيلفي سيجوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 40 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق الأهداف فقط، خلف ليفربول صاحب المركز السادس، والذي أخفق بذلك في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات خاضها على ملعبه.

يذكر ان اخر مباراة جمعت ليفربول وايفرتون كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وهي المواجهة التي شهدت إصابة نجم دفاع الريدز “فيرجيل فان دايك” بعد تدخل قاسي من الحارس “جوردان بيكفورد”.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ايفرتون “ريتشارلسون”

هدف ايفرتون الثاني “جيلفي سيجوردسون”

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