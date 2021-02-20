نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي

تعرف على نتيدة مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز، في أهم مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن منافسات الجولة 25، والتي استضافها ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”.

ضاعف إيفرتون معاناة ليفربول وألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب عليه في عقر داره 2 / صفر اليوم.

وأنهى ايفرتون انتظارا دام أكثر من 21 عاما، حيث حقق اليوم الانتصار الأول له على ملعب أنفيلد منذ عام 1999.

وقبل مباراة اليوم، أخفق إيفرتون في تحقيق أي انتصار طوال 23 مباراة أمام ليفربول، حيث شهدت 12 انتصارا لليفربول و11 تعادلا.

وحسم إيفرتون مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم أمام ليفربول بهدفين سجلهما ريشارليسون في الدقيقة الثالثة وجيلفي سيجوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 40 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق الأهداف فقط، خلف ليفربول صاحب المركز السادس، والذي أخفق بذلك في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات خاضها على ملعبه.

وأشعل إيفرتون المواجهة مبكرا، وهدد مرمى ليفربول في الثواني الأولى حيث تلقى بن جودفري كرة من ضربة ركنية وسددها بقوة لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الثالثة، افتتح إيفرتون التسجيل، حيث مرر جيم رودريجيز طولية رائعة إلى ريشارليسون الذي انطلق وصوب بقوة ودقة لتسكن الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر معلنة تقدم إيفرتون 1 / صفر.

حاول ليفربول الحفاظ على هدوئه وعدم الاندفاع الهجومي وكثف تركيزه لدقائق على فرض أسلوبه في اللعب.

وضاعت فرصة ثمينة على ليفربول في الدقيقة 19 حيث أرسل النجم المصري محمد صلاح طولية إلى ساديو ماني المتمركز على حدود منطقة الجزاء، وقد هيأ الكرة إلى روبرتو فيرمينو الذي سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبعدها بثوان، تلقى جوردان هندرسون الكرة في غياب الرقابة الدفاعية عنه، وسدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن جوردان بيكفورد حارس مرمى غيفرتون تصدى لها ببراعة.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 30، حيث أشرك ناتانيال فيليبس بدلا من هندرسون الذي عانى من إصابة.

وكاد إيفرتون أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 33 حيث تلقى شيموس كولمان عرضية متقنة، وسدد الكرة برأسه بقوة لكن الحارس أليسون تصدى لها ببراعة وأنقذ شباكه مجددا.

وفي الدقيقة 37، ضاعت فرصة ثمينة على ليفربول، حيث تلقى البديل ناتانيال فيليبس الكرة من ضربة حرة وصوبها برأسه لكنها اصطدمت بالشباك من الخارج.

وكاد ساديو ماني أن يدرك التعادل لليفربول بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، حيث تلقى عرضية عالية وصوب الكرة برأسه لكن حارس إيفرتون واصل تألقه وتصدى لها، وبعدها بثلاث دقائق، سدد ماني رأسية خطيرة أخرى لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وتوالت محاولات ليفربول عن طريق محمد صلاح وماني وكذلك ألكسندر أرنولد لكن إيفرتون دافع عن شباكه بقوة.

وكاد محمد صلاح أن يدرك التعادل في الدقيقة 69 بمساعدة البديل شيردان شاكيري، لكن الحارس بيكفورد تصدى للكرة ببراعة شديدة.

وتلقى ليفربول صدمة جديدة في الدقيقة 81 عندما حصل إيفرتون على ضربة جزاء بداعي تعرض دومينيك كالفيرت ليوين لعرقلة من جانب ألكسندر أرنولد، وقد لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة القرار.

وتقدم جيلفي سيجوردسون لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلا منها الهدف الثاني ومعلنا تقدم إيفرتون 2 / صفر في الدقيقة 83، ولم تسفر محاولات ليفربول في الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز إيفرتون بثنائية نظيفة.

نقل بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1.

ولم يخسر ليفربول أمام ايفرتون في 23 مباراة تنافسية، كأطول فترة له ضد خصم واحد منذ ان تأسس النادي عام 1892، كما لم يسمح الريدز للتوفيز في التقدم بالنتيجة في آخر 14 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي.

واستعاد ليفربول بعض الثقه المفقوده بتحقيقه الانتصار أمام “لايبزيج” في منتصف الأسبوع الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ايفرتون اليوم ليصل إلى الانتصار الثالث في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي.

في المقابل، خطف الضيف “ايفرتون” نقطة ثمينة من أمام مانشستر يونايتد بعدما سجل 3 أهداف من 3 تسديدات على المرمى في آخر مباراة لعبها خارج أرضه لينتهي اللقاء بنتيجة (3-3)، وهي النتيجة التي أدت إلى تمديد سلسلة اللاهزيمة للتوفيز خارج جوديسون بارك إلى سبع مباريات، انتصر في 5، وتعادل في مباراتين.

يذكر ان اخر مباراة جمعت ليفربول وايفرتون كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وهي المواجهة التي شهدت إصابة نجم دفاع الريدز “فيرجيل فان دايك” بعد تدخل قاسي من الحارس “جوردان بيكفورد”.

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