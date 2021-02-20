الدوري السعودي | هل يستعيد النصر “الغنام والعبيد” أمام الهلال؟

دخل الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة، ألين هورفات، في سباق مع الزمن من أجل تجهيز ثنائي الفريق لخوض مباراة الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن مدرب النصر يرغب في تجهيز الثنائي سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد؛ لإشراكهما أمام الهلال، بعد تجاوز إصابتهما الأخيرة.

وأشارت إلى أن هورفات يتمنى دخول الغنام والعبيد في تشكيلة النصر أمام الهلال، لكن بشرط التأكد من جاهزيتهما التامة، وهو ما سيحسمه أطباء الفريق في الساعات المقبلة.

ويدخل النصر مباراة الديربي وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.