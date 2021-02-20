جنوى يخطف تعادلا قاتلا أمام هيلاس فيرونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة ​الدوري الايطالي​، خطف جنوى تعادل قاتلا أمام ​هيلاس فيرونا​ بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب ماراتسي.



وتقدم فيرونا بهدف في الدقيقة 17 وقّعه اللاعب ايفان اليتش، قبل أن يدرك التعادل لجنوى لاعبه الأوزبكستاني الدور شومورودوف بالدقيقة 48.

وفي الدقيقة 61، إستطاع دافيدي فاراوني أن يسجل الهدف الثاني لهيلاس فيرونا.

وعندما إعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز فيرونا 2-1، نجح الكرواتي ميلان باديلي بادراك هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 بعد تسديدة بعيدة المدى.