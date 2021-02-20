ستويكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الصربي 

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

استعان ​الاتحاد الصربي لكرة القدم​ بالدولي السابق دراغان ​ستويكوفيتش​ للاشراف على المنتخب الوطني بهدف قيادته الى نهائيات ​مونديال قطر 2022​، وذلك بحسب ما أعلن الجمعة نائب رئيسه ماركو بانتيليتش.



وسيحل ستويكوفيتش بدلا من ليوبيشا تومباكوفيتش الذي أقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر على خلفية فشل المنتخب في التأهل لكأس ​أوروبا​ 2020 التي أرجئت الصيف المنصرم لعام بسبب تداعيات ​فيروس كورونا​.

ونقلت وكالة "تانيوغ" عن نائب رئيس الاتحاد بانتيليتش قوله إنه "رغم أنه ما زال هناك حاجة لحل المسائل الفنية، الصفقة قد أبرمت. دراغان ستويكوفيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الصربي"، كاشفا بأن ابن الـ55 عاما سيُقدم الى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل.