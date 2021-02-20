هالاند يسجل مقصية رائعة امام شالكه

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

سجل النروجي الشاب إيرلينغ ​هالاند​ هدفًا رائعًا من مقصية، عزز به تقدم ​بوروسيا دورتموند​ على مضيفه ​شالكه​ (2-0)، مع نهاية الشوط الأول لمباراة الجولة الـ22 من الدوري الألماني.



وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن هالاند وصل لهدفه الـ29 في البوندسليفا، منذ أول ظهور له مع البي في بي.

وأضافت الشبكة أن هالاند لعب 70 مباراة، وأحرز 71 هدفًا في كل المسابقات، منذ انضمامه إلى فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي، في بداية موسم (2018-2019).

يذكر ان بوروسيا دورتموند يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.