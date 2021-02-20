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شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يسجل مقصية رائعة امام شالكه والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021
سجل النروجي الشاب إيرلينغ هالاند هدفًا رائعًا من مقصية، عزز به تقدم بوروسيا دورتموند على مضيفه شالكه (2-0)، مع نهاية الشوط الأول لمباراة الجولة الـ22 من الدوري الألماني.
وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن هالاند وصل لهدفه الـ29 في البوندسليفا، منذ أول ظهور له مع البي في بي.
وأضافت الشبكة أن هالاند لعب 70 مباراة، وأحرز 71 هدفًا في كل المسابقات، منذ انضمامه إلى فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي، في بداية موسم (2018-2019).
يذكر ان بوروسيا دورتموند يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.