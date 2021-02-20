الدوري التركي: غلطة سراي يعزز صدارته بفوزه على الانيا سبور

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 26​ من ​الدوري التركي​ لكرة القدم، حقق ​غلطة سراي​ فوزاً مهماً على نظيره ألانيا سبور بنتيجة 1-0.



وشارك نجم الفريق التركي، الدولي المصري مصطفى محمد في اللقاء، وكان قريب من تسجيل هدف التقدم، الا امن القائم حرمه من منح التقدم لفريقه.

وسجل هدف المباراة الوحيد إيمري كلنتش في الدقيقة 18 من الشوط الأول للمباراة.

وبهذا الفوز، عزز غلطة سراي صدارته للدوري التركي برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن بشكتاش أقرب منافسيه.