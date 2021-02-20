اصابة ثالثة بـ كورونا في صفوف تورينو

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلن نادي ​تورينو​ الإيطالي، عن وجود ​اصابة ثالثة​ بفيروس ​كورونا​ المستجد ( كوفيد-19) في صفوفه.



واكد النادي الايطالي عبر موقعه الرسمي على تويتر، ان الفحوصات اثبتت وجود إصابة ثالثة، بالعدوى.

وكان النادي الايطالي قد أعلن عن وجود حالتي إصابة بالعدوى، قبل أيام.

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين، مكتفيا بتأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض، ويخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد في ايطاليا.