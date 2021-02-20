لاعب ينجو من الموت في الدرجة الثانية الايطالية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

شهدت مباراة ​ساليرنيتانا​ و​اسكولي​ في دوري الدرجة الثانية الايطالية لحظات مرعبة، بعد سقوط اللاعب البولندي ​باتريك جيجيك​، بعد 10 دقائق من دخوله الى ارض الملعب، وتم نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف لكنه حاليا في حالة جيدة.



وأشارت تقارير صحافية عدّة إلى أن اللاعب سبق وأن واجه نفس العارض خلال التمارين في شهر سبتمبر/ايلول الماضي.

بدورها، أكدت شبكة أن اللاعب متواجد في المستشفى وبحالة جيّدة، وأنه لم يتعرض لنبوبة قلبية إنما بلع لسانه.

يذكر ان المباراة إنتهت لصالح ساليرنيتانا بنتيجة 2-0.