شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: صورتي مع ولي العهد السعودي أغلى تكريم في حياتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادة بالظهور إلى جوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم».
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