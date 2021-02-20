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 تركي آل الشيخ: صورتي مع ولي العهد السعودي أغلى تكريم في حياتي

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادة بالظهور إلى جوار ولي العهد السعودي .

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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