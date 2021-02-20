 تركي آل الشيخ: صورتي مع ولي العهد السعودي أغلى تكريم في حياتي

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم».

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادة بالظهور إلى جوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

محمد يوسف

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