شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين النصر السعودى و الكوري كيم سو بسبب 4 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن الكوري كيم سو،لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اشترط حصوله على نحو 4 ملايين دولار تتمثل بمستحقاته حتى نهاية عقده الموسم المقبل، وذلك من أجل الموافقة على المخالصة المالية التي تسعى إدارة ناديه للحصول عليها، من أجل ضم لاعب بديل في مركزه، بحسب توصيات الكرواتي ألين هورفات المدرب.

وأضافت التقارير الصحفية ، أن إدارة النادي العاصمي لم تتوصل إلى اتفاق مع اللاعب حتى أمس، إلا أنها تنوي مفاوضته مجددًا بمنحه مستحقات الموسم الجاري كاملة، من أجل موافقته على إجراء المخالصة المالية، حيث يتقاضى الكوري كيم في الموسم الواحد 2.1 مليون دولار.



وتشترط لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجود مخالصة مالية، إضافة إلى تقرير طبي عن الحالة الصحية للاعب، والتعاقد مع لاعب دون نادي في الوقت الراهن.