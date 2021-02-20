شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة أتليتكو مدريد.. ترتيب الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي مفاجأة كبيرة باالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الـ24 من الليجا.

وجاء هدف المباراة الأول عبر خوسيه لويس موراليس في الدقيقة 30، ثم الهدف الثاني عن طريق خورخى دي فروتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، أما أتلتيكو فتجمد عند 55 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي سيحل الليلة ضيفا على بلد الوليد.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

مباراة أتلتيكو مدريد و ليفانتي في الدوري الإسباني

مباراة أتلتيكو مدريد و ليفانتي في الدوري الإسباني

مباراة أتلتيكو مدريد و ليفانتي في الدوري الإسباني

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