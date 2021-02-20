شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأهلي تنظم اليوم الثاني من دوري «مؤمن زكريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم، اليوم السبت، بفرع الشيخ زايد منافسات اليوم الثاني من الدوري الداخلي لفروع الأكاديمية «دوري مؤمن زكريا»، الذي يضم عددًا كبيرًا من لاعبي الأكاديمية في فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية.

أقيمت منافسات اليوم الثاني لدوري مؤمن زكريا بمشاركة لاعبي فروع الشيخ زايد والإسكندرية (فكتوريا وبايونيرز) والمنصورة وحلوان، لمواليد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢.

وأكد الكابتن شطة، مدير أكاديمية الأهلي، أن دوري «مؤمن زكريا» بطولة ناجحة بشكل كبير وأتت بثمارها، من خلال تصعيد اللاعبين المميزين من اليوم الأول للبطولة لخوض فترة معايشة مع فرق البراعم بالنادي.

وأكد شطة أن أكاديمية الأهلي تعد مشروعًا اجتماعيًّا كبيرًا يفيد مصر بأكملها وليس الأهلي فقط، حيث إنها تعد مفرخة للاعبين الذين ينضمون إلى قطاعات الناشئين بالأهلي والأندية الأخرى.

وأوضح شطة أن أكاديمية الأهلي ستقوم بدعوة مؤمن زكريا، نجم الأهلي، لحضور اليوم الختامي للبطولة، لكي يقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين.