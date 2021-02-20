شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. قائم ألانيا سبور الأيسر يحرم مصطفى محمد من التسجيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقف القائم الأيسر لفريق ألانيا سبور، حائلا بين النجم مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراى، وبين خامس أهدافه في الدورى التركى، وأول أهداف المباراة، بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «باهجه شهير أوكولاري» ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

وسدد مصطفى محمد كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لفريق ألانيا سبور لتحرم النجم المصرى من خامس أهدافه.

يذكر أن مصطفى محمد في مباراة كأس تركيا سدد كرة رأسية اصطدمت بالقائم الأيسر لفريق ألانيا سبور قبل أن يتابعها زميله ويحرز الهدف الثانى لجالاتا سراى.

وثأر جالاتا سراى من فريق ألانيا سبور، بعد أن أطاح به من كأس تركيا، وفاز عليه في الدورى بهدف نظيف، ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند النقطة 42 في المركز الخامس.

مصطفى محمد قالب عندهم عالظاهرة رونالدو باينpic.twitter.com/673qYPdK8l

— Wael Ezzat (@Waelezzat0)

مصطفى محمد قالب عندهم عالظاهرة رونالدو باين pic.twitter.com/673qYPdK8l — Wael Ezzat (@Waelezzat0) February 20, 2021