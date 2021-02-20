فحوصات أسبوعية للاعبي الدوري العراقي

ألزمت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري، بإجراء فحوصات أسبوعية لجميع اللاعبين والإداريين والمدربين والمنتسبين، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويشهد العراق موجة حادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، منها إصابات بالسلالة المتحورة الجديدة، مما دفع بوزارة الصحة العراقية وخلية الأزمة فرض إغلاق شامل لأيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وإغلاق جزئي لبقية الأيام.

وطالبت لجنة المسابقات في الهيئة المؤقتة الأندية المشاركة في المسابقة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي أثناء المباريات والتشديد على تطبيقها، ومن بينها إجراء فحص أسبوعي لجميع اللاعبين والمدربين وجميع المنتسبين للأندية.

وسمحت السلطات الحكومية باستمرار مباريات المسابقة مع مراعاة التوصيات الصادرة من خلية الأزمة الحكومية، بينما أوقفت مباريات دوري الدرجة الثانية التي تقام عادة في ملاعب لا يمكن السيطرة عليها، تشهد حضور المشجعين في أغلب المدن العراقية.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي شددت الهيئة المؤقتة على الالتزام بها من قبل إدارات الأندية، اختصار عدد الجالسين على دكة الاحتياط على الجهاز الفني والطبي وجلوس اللاعبين البدلاء على المدرجات بشكل متباعد مع ارتداء الكمامات من قبل الجميع.

وهددت الهيئة المؤقتة جميع الإدارات بفرض غرامات مالية وعقوبات في حال اكتشاف أي خلل في تطبيق شروط السلامة من الإصابة بالفيروس، حفاظاً على أرواح اللاعبين والمدربين والإداريين، وعلى انسيابية انتظام المسابقة أثناء الفترة المقبلة.

كما ألزمت الأندية بتكليف متخصصين من المسعفين للقيام بإجراء معرفة معدلات درجة الحرارة للاعبين والعاملين يومياً والتعامل سريعاً مع الحالات المشتبه بها، مع تأمين إجراءات التعقيم في أماكن التدريب ومداخل الأندية.

ومن المؤمل أن تقام الثلاثاء المقبل مباريات المرحلة العشرين من المسابقة المحلية.

