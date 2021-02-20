أنيتا بطلة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت السبت في أبوظبي، فعاليات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، بفوز الفارسة أنيتا ساندي، على صهوة الجواد «فور كاش 2»، بكأس لقب البطولة، من فئة النجمتين، التي استضاف فعالياتها نادي أبوظبي للفروسية في العاصمة أبوظبي.

شهد منافسات يوم الختام ومراسم تتويج الفائزات، ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وكيم إليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وقالت ناعمة المنصوري،: «يعتبر نجاح النسخة الثامنة للبطولة، رسالة حضارية للعالم تعكس إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة الراسخة بمواصلة التقدم والتميز في جميع المجالات، وخاصة الرياضية، وعلى الرغم من كل التحديات والظروف المحيط بنا، تمكن فريق العمل في الأكاديمية من تنظيم الحدث بأعلى المستويات».

وتابعت: «نقدر الجهود التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع الرعاة ونادي أبوظبي للفروسية الذي تمكن من احتضان المنافسات مطبقاً كل الإجراءات اللازمة والمعتمدة من السلطات الصحية، وقد سعدنا بالإقبال الكبير على المنافسة من الفارسات والفرسان، وأتوجه بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والشكر موصول إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات على الدعم اللامحدود للمرأة في المحافل المحلية والدولية».

وفي منافسة الجائزة الكبرى المصغرة من فئة النجمتين، وبرعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وجوائزها التي بلغت 50 ألف درهم، توّجت الفارسة السورية آية حمشو.