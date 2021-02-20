شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدافع الإيطالي السابق ماريو بيلودجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المدافع الإيطالي الدولي السابق ماريو بيلودجي السبت عن 71 عاماً بعد أشهر من بتر ساقيه إثر مضاعفات لفيروس كورونا.

وقال ناديه السابق «إنتر» في حسابه على تويتر: بعد رحيل بيلودجي في ميلانو اليوم يتركنا، رجل رائع، لاعب رائع. «إنتريستا» حقيقي فلتسترح بسلام ماريو بيلودجي.

و لم يجد الأطباء بداً من بتر ساقي ماريو بيلودجي في نوفمبر الماضي عندما ازدادت حالته الصحية المعقدة سوءاً بعد دخوله المستشفى بسبب إصابته بفيروس «كوفيد 19».

وكتب رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا على فيسبوك: بعد سنة على التمام والكمال من سقوط أول ضحية في إيطاليا يتركنا ماريو بيلودجي.

وكان بيلودجي قد أحرز لقب الدوري الإيطالي مع «إنتر» في 1971 ومثل بلاده في مونديالي 1974 و1978. اللاعب المدافع الذي سجّل لفريقه في الدور الثاني من كأس أوروبا للأندية في نوفمبر 1971، قال بعد بتر ساقه: «لقد انتزعوا ساقي التي سجلت فيها ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، سأرتدي الأطراف الاصطناعية مثل العداء الجنوب إفريقي بيستوريوس».

وبعد انتهاء مسيرته مع بولونيا ونابولي وبيستوييزي، عمل صاحب 32 مباراة دولية محللاً تلفزيونياً.

