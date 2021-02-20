بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × إيفرتون (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بنتائجة السيئة في الجولات الأخيرة، والتي كان أخرها الخسارة من ليستر سيتي بثلاثة اهداف لهدف الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ40 نقطة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع إيفرتون في المركز السابع بـ37 نقطة.

تشكيل ليفربول

ويبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، هندرسون، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

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