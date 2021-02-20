الحصان "مشرف" من السعودية يفوز بلقب كأس السعودية العالمي

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ايلاف من الرياض: حقق الحصان "مشرف" من السعودية، السبت، المركز الأول وفاز بلقب كأس السعودية العالمي، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار أميركي.

وانطلق سباق كأس السعودية العالمي للخيل في الرياض، مساء السبت، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل.

والحفل في نسخته الثانية يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

كما شارك في البطولة، أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أميركي للمركز الأول.

وتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأميركي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأميركي "ستيفن اسموسن"، ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني.