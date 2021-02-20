شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غانى بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف أعلن من قبل اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة مساء اليوم إلى السنغال لخوض لقاء تونجيث المحدد له الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.

وغادرت بعثة الزمالك الي السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري ابطال افريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولو الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر .

وسافر في الفريق بقائمة تضم كل من :

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل