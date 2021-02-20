تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي فى دورى الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غانى بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.
وكان كاف أعلن من قبل اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.
وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة مساء اليوم إلى السنغال لخوض لقاء تونجيث المحدد له الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
من ناحية أخرى، عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال إفريقيا.
وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.
وغادرت بعثة الزمالك الي السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري ابطال افريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولو الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر .
وسافر في الفريق بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل