شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حارس الإسماعيلي محمد صبحي بعد إصابته فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة بعد إعلان غيابه عن مباراة إنبي غدا وعلق قائلا، "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل تمزق فى العضلة الخلفية".



اللاعب محمد صبحي عبر انستجرام

وأعلن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة إنبي غدا بالأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة مصطفى فارس وأحمد مدبولي وغياب محمد صبحي قائد الفريق بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالي..

حارس مرمى.. محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع.. محمد هاشم، رضوان شريفي، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، مروان الصحراوي.

خط الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، محمد عادل، محمد حسن، نادر رمضان، محمد الشامي، أحمد مدبولي، محمد صادق، زياد طارق،بابل، مصطفى فارس.

خط الهجوم.. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تدريباته مساء اليوم، استعدادا للقاء انبي غدا بالأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي..

*المران استمر ٤٥ دقيقة حيث كان عبارة عن جمل خططية وتكتيكية.

*غياب الحارس محمد صبحى بسبب معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز راحته.

*غياب شكرى نجيب مهاجم الفريق عن المران لحصوله على الانذار الثالث في لقاء الزمالك الأخير.

*عودة محمد حسن لاعب الوسط بعد تعافيه من الاصابة

*استمرار تاهيل محمد عمار واحمد مصطفى ومحمد بيومى تحت إشراف الجهاز الطبى.