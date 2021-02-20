شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعود لوصافة الدوري لأول مرة منذ 4 سنوات.. والأهلي ثالثاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد مصر المقاصة لوصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر بعد تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

وعاد المقاصة لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري ليعادل إنجازه السابق، باعتبار أن أفضل انطلاقة للفريق الفيومي بالمسابقة كانت باحتلال المركز الثاني والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ليكون الإنجاز الأفضل لأبناء الفيوم تحت قيادة إيهاب جلال.

وعاد فريق المقاصة لاحتلال المقاصة بشكل مؤقت لأول مرة منذ موسم 2016 / 2017، والذي حقق فيه الفريق الفيومى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، وتفوق على أندية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري.

فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث بجدول الدوري برصيد 21، حيث وصل المقاصة للنقطة 23، ويتبقى للفريق الأحمر 5 مباريات، بعدما ابتعد عن المشاركة في الدوري لظروف المشاركة في كأس العالم للأندية ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحال الفوز في جميع المباريات سينفرد بصدارة الدوري وبفارق 4 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه على حصد درع الدوري.

واكتسح مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق الإثيوبى بيكلى الذى استغل عرضية متقنة من حسنى فتحى من الجانب الأيسر فى الدقيقة 23، ليضعها على يسار محمد عبد المنصف حارس دجلة معلنا الهدف الأول لأبناء إيهاب جلال، وأضاف باولن فوافى الهدف الثانى فى الدقيقة 86 بعد تميرة رائعة من بيكلى، ليمر بمهارة كبيرة من خالد رضا ويضعها فوق عبد المنصف، وسجل باسم مرسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من هجمة مرتدة متقنة بتمريرة من بيكلى نجم المباراة، وقلص صلاح أمين النتيجة لوادى دجلة بهدف من رأسية رائعة مستغلا عرضية رائعة من جورجينيو فى الدقيقة 95.