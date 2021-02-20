شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا ،وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.

وغادرت بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولى الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر.

وسافر في الفريق بقائمة تضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل

من ناحية أخرى، يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه غدا الأحد على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالعاصمة السنغالية داكار.

ونجح حمادة الدالي إداري الفريق المتواجد حاليا في السنغال في توفير الملعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويخوض الفريق مرانه الأساسي الاثنين على ملعب لا ديور الذي يستضيف مواجهة تونجيث السنغالي في نفس موعد المباراة وهو السادسة بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت السنغال.