شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يعود للجبهة اليمنى للاتحاد وسيسيه وروماريو فى الهجوم أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على تشكيل مباراة أسوان التى يخوضها الفريق غدا فى السابعة والنصف مساء على استاد الاسكندرية، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بعد قليل فى أحد الفنادق القريبة من استاد الإسكندرية بـ 20 لاعبا، والتشكيل المتوقع لمباراة الغد مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى ، وعمار حمدى يعود إلى مركز الظهير الأيمن على حساب كريم يحيى ومحمود رزق ودايمون لوى بقلب الدفاع والسيد سالم فى مركز الظهير الأيسر ، ورباعى خط الوسط خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا ومروان عطية وعبد الغنى محمد ، وثنائى خط الهحوم مكون من رزاق سيسيه وروماريو الذى اكتسب ثقة الجهاز الفنى على حساب خالد قمر.

ويسعى حسام حسن الى اللعب من الأطراف مستغلا عمار حمدى و السيد سالم لضرب تكتلات فريق أسوان، والذى سيعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة السريعة، حيث أنه من المعروف ان علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان يجيد قراءة الملعب وتأمين منطقة المناورات.

ووعد محمد مصيلحى رئيس النادى بصرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب فى حال تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على أسوان و دجلة وإنبى.

ومازال مسلسل غياب عمر الميدانى يمثل لغز حيث يعتبر من اللاعبين الذين يجيدوا اللعب فى أكثر من مركز وينتظر اللاعب فرصة للعودة للقائمة الأسياسية ويعد هذا الموسم هو الأخير فى عقد الميداني وسوف يعقد ابراهيم حسن مدير الكرة جلسة مع اللاعب لحسم ملف التجديد .

فيما قام الجهاز الفنى بتخفيض عقد صبرى رحيل بنسبة 50 % نظرا لعدم مشاركة اللاعب بشكل أساسى مع الفريق كونه يشارك لدقائق معدودة مع زعيم الثغر.