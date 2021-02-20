شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون تهزم المغرب فى أول لقاءات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكاميرون للكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة3 / 1 فى أول لقاءات بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة.

فيما يلتقى منتخب شباب فراعنة الكرة الطائرة نظيره الكونغو الديمقراطية فى إطار افتتاح البطولة الأفريقية فى الثامنة مساءً.



يقام حفل افتتاح البطولة فى السابعة مساء، بحضور اللجنة العليا للبطولة برئاسة سامح حمدى وكبار شخصيات الرياضة من الذين تم دعوتهم للحضور.

كشف هانى فكرى، مدير بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تنطلق مساء اليوم باستاد القاهرة، عن فقرات حفل الافتتاح المقرر له السابعة مساء اليوم، قائلا إنه يتضمن كلمة افتتاح البطولة وطابور عرض الـ 4 دول المشاركة وشو عزف تابع لفريق من وزارة الشباب والرياضة.

فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرون والمغرب مع الكاميرون، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذى تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التى استضافتها مصر فى يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.