شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر المقاصة ضد وادى دجلة فى الدوري المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مصر المقاصة فوزا كبيرا على فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق الإثيوبى بيكلى الذى استغل عرضية متقنة من حسنى فتحى من الجانب الأيسر فى الدقيقة 23، ليضعها على يسار محمد عبد المنصف حارس دجلة معلنا الهدف الأول لأبناء إيهاب جلال، وأضاف باولن فوافى الهدف الثانى فى الدقيقة 86 بعد تميرة رائعة من بيكلى، ليمر بمهارة كبيرة من خالد رضا ويضعها فوق عبد المنصف، وسجل باسم مرسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من هجمة مرتدة متقنة بتمريرة من بيكلى نجم المباراة، وقلص صلاح أمين النتيجة لوادى دجلة بهدف من رأسية رائعة مستغلا عرضية رائعة من جورجينيو فى الدقيقة 95.

وشهدت المباراة تدخلا من تقنية الفيديو، بعد مطالبات من لاعبى وادى دجلة بركلات جزاء، لكن الحكم عبد العزيز السيد يرفض احتسابها بعد العودة للفار، وظهرت تقنية الفيديو مرة أخرى بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لوادى دجلة بعد عرقلة حسنى فتحى لمهاجم دجلة رودنى أنتوى، ولكن بعد الرجول للفيديو لغى الحكم ركلة الجزاء وتم احتسابها من خارج المنطقة ويقوك بطرد حسنى فتحى فى الدقيقة 80.

بهذا الفوز رفع نادى مصر المقاصة رصيده لـ23 نقطة فى المركز الثانى، بعدما أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بدأ المقاصة بتشكيل مكون من: "محمد حمدى، أحمد مودى، حسنى فتحى، أحمد صبيحة، هشام محمد، محمد تونى، محمد مخلوف، فارس طارق، صلاح عاشور، شميلس بيكلى، باولن فوافى وباسم مرسى".

في المقابل، دخل وادى دجلة بالتشكيل التالى: "محمد عبد المنصف، يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، أحمد مجدى، محمد رضا، محمد هلال، رودنى أنتونى، كالديرون، جورجينيو".

ودخل الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد، فيما شهد آخر ظهور للفريق الدجلاوى بالدورى خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد فى الجولة 12 للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للمسابقة، فى المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 32 لكأس مصر بغية تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.