شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعبين حازم فتوح: عبدالله جمعة بيضحك على جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أن اللاعب عبد الله جمعة نشر "بوست" على صفحته على انستجرام، وأنه لا يعلم ما وراء ما كتبه، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع اللاعب بخصوص احترافه في الخارج، ودارت بينهما محادثات شخصية تؤكد كل ما حدث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "التغير الذي حدث من عبد الله حدث بعد أن خرجت في تصريحات إعلامية وتحدثت عن وجود عقود احتراف للاعب، فوجئت بأنه نشر في بوست يقول فيه أنه لا يعرفني وأنني لست وكيله وواضح أنه بيضحك على جمهور الزمالك".