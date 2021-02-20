شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى طشقند تستقبل مدرب منتخب الجودو الأوزبكى أدهم جمالوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة أميرة فهمى سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند الأوزبكى أدهم جمالوف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول للجودو قبل سفره إلى مصر للبدء في تدريب المنتخب استعداداً لخوض بطولة الجراند سلام للجودو التى تقام في مدينة طشقند خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، ثم المشاركة فى بطولات الجراند سلام في كل من جورجيا، وتركيا، وفرنسا، وكذلك بطولة افريقيا التي تستضيفها المغرب مايو المقبل، ثم بطولة العالم بالمجر فى يونيو المقبل، والاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وأعرب جمالوف خلال اللقاء عن سعادته الغامرة للتعاقد مع الاتحاد المصرى للجودو لتدريب المنتخب المصرى الذى تأهل لاعبوه بجدارة لخوض أوليمبياد طوكيو مثل رمضان درويش و محمد عبد العال و محمد عبدالموجود بالاضافة الى المنتظر تأهلهم مثل محمد محى و حاتم عبد الآخر

وتجدر الإشارة إلى أن جمالوف تولى تدريب العديد من الأندية العالمية والمنتخبات الوطنية لكل من لاتفيا والسعودية وأوزبكستان لسنوات طويلة، وله خبرة كبيرة في التعامل مع البطولات المختلفة.